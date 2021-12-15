ГД приняла законопроект о принципах организации публичной власти в субъектах

Во-первых, законом вводится единое наименование для высших должностных лиц российских субъектов — «глава». Власти Татарстана хотели сохранить прежнее название -«президент». Теперь поставлен вопрос реализации закона — очевидно, что в Казани предпримут попытки его саботажа, пишет телеграм-канал Мейстер.
Во-вторых, количество губернаторских сроков установят Заксобрания регионов. Выйдет своеобразный тест: насколько глава региона, находящийся на своем посту уже второй срок, держит под контролем политическую ситуацию. Конечно, больше всего любопытно положение в Москве.
В-третьих, Заксобрания наделяют возможностью организации сессий в удаленном формате. Нововведение вызвано к жизни эпидемией коронавируса, но практически точно окажется востребованной вне зависимости от эпидемситуации, сообщают авторы Телеграм-канала Мейстер.