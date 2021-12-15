rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ГД приняла законопроект о принципах организации публичной власти в субъектах

15 декабря 2021, 17:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
Депутаты Госдумы РФ приняли во втором и третьем чтениях закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Необходимость закона обусловлена поправками к Конституции. Основное содержание документа — технико-юридическое, но некоторые нормы обладают политическим значением.

Во-первых, законом вводится единое наименование для высших должностных лиц российских субъектов — «глава». Власти Татарстана хотели сохранить прежнее название -«президент». Теперь поставлен вопрос реализации закона — очевидно, что в Казани предпримут попытки его саботажа, пишет телеграм-канал Мейстер.

Во-вторых, количество губернаторских сроков установят Заксобрания регионов. Выйдет своеобразный тест: насколько глава региона, находящийся на своем посту уже второй срок, держит под контролем политическую ситуацию. Конечно, больше всего любопытно положение в Москве.

В-третьих, Заксобрания наделяют возможностью организации сессий в удаленном формате. Нововведение вызвано к жизни эпидемией коронавируса, но практически точно окажется востребованной вне зависимости от эпидемситуации, сообщают авторы Телеграм-канала Мейстер.

#Новости#Политика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58