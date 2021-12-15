ГД приняла законопроект о принципах организации публичной власти в субъектах

Во-вторых, количество губернаторских сроков установят Заксобрания регионов. Выйдет своеобразный тест: насколько глава региона, находящийся на своем посту уже второй срок, держит под контролем политическую ситуацию. Конечно, больше всего любопытно положение в Москве.