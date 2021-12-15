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Мэрия Ростова не нашла незаконных ларьков на рынке Темерник 15 декабря

15 декабря 2021, 18:06
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону на рынке Темерникне не обнаружили новых незаконных точек торговли, сообщается на сайте администрации города.

Представители управления торговли в ходе рейда, проведенного 15 декабря, не обнаружили ни одного незаконно установленного торгового объекта на рынке Темерник на улицах Миронова и Думенко не обнаружили.

С представителями бизнеса, которые намерены разместить торговые объекты на этих улицах, в администрации пообещали встретиться и провести консультации. А если районным властям понадобится участок под этими ларьками, предпринимателям предоставят альтернативные места.

Также в администрации напомнили, что в сентябре на рынке Темерник демонтировали 12 самовольных торговых точек. Также на улицах Миронова, Лелюшенко и Думенко предпринимателям предоставлено право на размещение 11 ларьков. Владельцы уже перечислили в бюджет почти 4 миллиона рублей за будущую аренду.

Ранее горожане заявили, что на Темернике снова появились торговые точки, которые ранее демонтировали. Активисты попытались добиться их сноса, но столкнулись с угрозами со стороны предпринимателей, которые обещали сжечь машины местным возмущавшимся.

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#Новости#Антонина Каршина#Город
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