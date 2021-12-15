Мэрия Ростова не нашла незаконных ларьков на рынке Темерник 15 декабря

Также в администрации напомнили, что в сентябре на рынке Темерник демонтировали 12 самовольных торговых точек. Также на улицах Миронова, Лелюшенко и Думенко предпринимателям предоставлено право на размещение 11 ларьков. Владельцы уже перечислили в бюджет почти 4 миллиона рублей за будущую аренду.