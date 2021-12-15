На предприятии «Кемеровохиммаш» произошел пожар

Posted 15 декабря 2021,, 15:09
Published 15 декабря 2021,, 15:09
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По информации NEWS.ru, владельцем холдинга является Михаил Федяев. Возгорание произошло в малярной камере вагоносборочного цеха. Уточняется, что пожар удалось потушить, пострадавших не оказалось.
Замдиректора по социальным вопросам «Кемеровохиммаш» Оксана Селиверстова рассказала, что пожар начался утром, после чего сразу вызвали МЧС, а сотрудников цеха эвакуировали. Пожарные приехали вовремя, в 10 часов утра очаг возгорания ликвидировали. Она добавила, что в данный момент выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее в городе задержали президента ХК «СДС» Михаила Федяева, гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова и главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова.
Их обвиняют по ч. 3 ст. 217 УК РФ и ч. 2 ст. 201 УК РФ. Они проходят по уголовному делу по аварии на шахте «Листвяжной», где погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. ЧП произошло 25 ноября.