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Posted 15 декабря 2021,, 15:09

Published 15 декабря 2021,, 15:09

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

На предприятии «Кемеровохиммаш» произошел пожар

15 декабря 2021, 15:09
В Кемерово на предприятии «Кемеровохиммаш», которое входит в Холдинговую компанию «Сибирский деловой союз», произошел пожар.

По информации NEWS.ru, владельцем холдинга является Михаил Федяев. Возгорание произошло в малярной камере вагоносборочного цеха. Уточняется, что пожар удалось потушить, пострадавших не оказалось.

Замдиректора по социальным вопросам «Кемеровохиммаш» Оксана Селиверстова рассказала, что пожар начался утром, после чего сразу вызвали МЧС, а сотрудников цеха эвакуировали. Пожарные приехали вовремя, в 10 часов утра очаг возгорания ликвидировали. Она добавила, что в данный момент выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в городе задержали президента ХК «СДС» Михаила Федяева, гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова и главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова.

Их обвиняют по ч. 3 ст. 217 УК РФ и ч. 2 ст. 201 УК РФ. Они проходят по уголовному делу по аварии на шахте «Листвяжной», где погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. ЧП произошло 25 ноября.

#Общество#Новости
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