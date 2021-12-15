На предприятии «Кемеровохиммаш» произошел пожар

Замдиректора по социальным вопросам «Кемеровохиммаш» Оксана Селиверстова рассказала, что пожар начался утром, после чего сразу вызвали МЧС, а сотрудников цеха эвакуировали. Пожарные приехали вовремя, в 10 часов утра очаг возгорания ликвидировали. Она добавила, что в данный момент выясняются обстоятельства и причины произошедшего.