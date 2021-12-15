На пригородном вокзале Ростова выявили массовые нарушения масочного режима

По словам Корнеева, в ходе инспекции выяснилось, что проверяющие наличие масок у граждан зачастую сами их не надевают, передает «КП-Ростов-на-Дону». При этом, подчеркнул он, услугами вокзала ежедневно пользуются более тысячи человек.