На пригородном вокзале Ростова выявили массовые нарушения масочного режима

Posted 15 декабря 2021,, 13:37
Published 15 декабря 2021,, 13:37
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам Корнеева, в ходе инспекции выяснилось, что проверяющие наличие масок у граждан зачастую сами их не надевают, передает «КП-Ростов-на-Дону». При этом, подчеркнул он, услугами вокзала ежедневно пользуются более тысячи человек.
Корнеев предложил рассказать о ситуации собственнику автовокзала. В пример замгубернатора поставил аэропорт «Платов», где большая часть добросовестно носит маски.