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Posted 15 декабря 2021,, 13:37

Published 15 декабря 2021,, 13:37

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

На пригородном вокзале Ростова выявили массовые нарушения масочного режима

15 декабря 2021, 13:37
Замглавы Ростовской области Михаил Корнеев сообщил, что на пригородном вокзале Ростова-на-Дону выявлены массовые нарушения масочного режима как среди пассажиров, так и среди сотрудников.

По словам Корнеева, в ходе инспекции выяснилось, что проверяющие наличие масок у граждан зачастую сами их не надевают, передает «КП-Ростов-на-Дону». При этом, подчеркнул он, услугами вокзала ежедневно пользуются более тысячи человек.

Корнеев предложил рассказать о ситуации собственнику автовокзала. В пример замгубернатора поставил аэропорт «Платов», где большая часть добросовестно носит маски.

#Общество#Новости
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