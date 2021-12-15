Расходы бюджета Ростовской области превысят 257 млрд рублей в 2022 году

По ее словам, в проект бюджета были внесены поправки с учетом поручений губернатора, а также депутатов и глав муниципальных образований.
«Параметры областного бюджета на 2022–2024 годы значительно увеличены за счет собственных доходов, дополнительных трансфертов из федерального бюджета в объеме 9,4 миллиарда рублей», — сказала Лилия Федорова.
В 2022 году доход должен будет составить 247,7 миллиарда рублей, при этом было предложено увеличить налоговые и неналоговые доходы на 7,6 миллиарда рублей уже ко второму чтению. Расходная часть также выросла. По словам министра финансов Ростовской области, впервые расходы бюджета превысят 257 миллиардов рублей.
Так, в следующем году на образование выделят 8 миллиардов рублей, в 2023 году - 9 миллиардов, а в 2024 году - 8,5 миллиарда рублей. Также предусматривается и рост расходов в «Социальной политике», в разделах «Физическая культура и спорт», «Культура, кинематография». На нацэкономику выделят в 2022 году 34,6 миллиарда рублей.
В здравоохранении в 2022–2023 годах расходы составят 25 млрд рублей, а в 2024 году — 30 млрд рублей.