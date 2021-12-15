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Расходы бюджета Ростовской области превысят 257 млрд рублей в 2022 году

15 декабря 2021, 17:56
Фото: pixabay.com
В Ростовской области расходы на 2022–2024 год значительно вырастут, превысив 257 миллиардов рублей, соответствующую информацию предоставила министр финансов Лилия Федотова.

По ее словам, в проект бюджета были внесены поправки с учетом поручений губернатора, а также депутатов и глав муниципальных образований.

«Параметры областного бюджета на 2022–2024 годы значительно увеличены за счет собственных доходов, дополнительных трансфертов из федерального бюджета в объеме 9,4 миллиарда рублей», — сказала Лилия Федорова.

В 2022 году доход должен будет составить 247,7 миллиарда рублей, при этом было предложено увеличить налоговые и неналоговые доходы на 7,6 миллиарда рублей уже ко второму чтению. Расходная часть также выросла. По словам министра финансов Ростовской области, впервые расходы бюджета превысят 257 миллиардов рублей.

Так, в следующем году на образование выделят 8 миллиардов рублей, в 2023 году - 9 миллиардов, а в 2024 году - 8,5 миллиарда рублей. Также предусматривается и рост расходов в «Социальной политике», в разделах «Физическая культура и спорт», «Культура, кинематография». На нацэкономику выделят в 2022 году 34,6 миллиарда рублей.

В здравоохранении в 2022–2023 годах расходы составят 25 млрд рублей, а в 2024 году — 30 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тысяч жителей Ростовской области не могут получить зарплату.

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