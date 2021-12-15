Расходы бюджета Ростовской области превысят 257 млрд рублей в 2022 году

Так, в следующем году на образование выделят 8 миллиардов рублей, в 2023 году - 9 миллиардов, а в 2024 году - 8,5 миллиарда рублей. Также предусматривается и рост расходов в «Социальной политике», в разделах «Физическая культура и спорт», «Культура, кинематография». На нацэкономику выделят в 2022 году 34,6 миллиарда рублей.