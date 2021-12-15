Совфед не исключил введения мер на угрозы вмешательства в дела России извне

Также в докладе было сказано, что после того, как был предоставлен последний отчет летом прошлого года до настоящего времени, вмешательство иностранных государств во внутренние дела России продолжалось с различных направлений. Наиболее агрессивные попытки исходят от США, а именно при поддержке проамериканских сил, среди таких младших западных партнеров, как Украина.