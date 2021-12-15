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Совфед не исключил введения мер на угрозы вмешательства в дела России извне

15 декабря 2021, 18:49
Фото: wikipedia.org
Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, не исключила введения ответных мер на угрозы вмешательства извне.

В докладе профильной комиссии, который готовится каждый год, говорится, что основной удар по суверенитету России со стороны иностранных государств, планируется в 2024 году, когда будут проходить выборы президента РФ. Об этом сообщает RT.

В документе говорится о том, что не исключено принятие мер в ответ на определенные внешние угрозы в этой области.

Также в докладе было сказано, что после того, как был предоставлен последний отчет летом прошлого года до настоящего времени, вмешательство иностранных государств во внутренние дела России продолжалось с различных направлений. Наиболее агрессивные попытки исходят от США, а именно при поддержке проамериканских сил, среди таких младших западных партнеров, как Украина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков недавно прокомментировал проект резолюции американских конгрессменов о непризнании Путина президентом РФ, в случае если он будет участвовать в будущих выборах. Он отметил, что данный проект открыто показывает вмешательство США во внутренние дела России.

При этом первый зампред комитета по международным делам Государственной Думы Алексей Чепа назвал абсурдом, вынесенный конгрессом документ.

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