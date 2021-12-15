В Ростове несогласные с расселением выступили против администрации города

Posted 15 декабря 2021,, 13:31
Published 15 декабря 2021,, 13:31
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», после того, как пятиэтажный дом на Кривошлыковском признали аварийным и власти заявили о намерении выкупить там 60 квартир, часть собственников отказались покидать свое жилье.
После того, как вышло новое постановление об изъятии дома, жильцы обратились в суд.
Отмечается, что противостояние с мэрий продолжается уже давно. Ранее согласившиеся покинуть аварийный дом жильцы не могли получить свои компенсации.