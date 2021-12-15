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Posted 15 декабря 2021,, 13:31

Published 15 декабря 2021,, 13:31

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ростове несогласные с расселением выступили против администрации города

15 декабря 2021, 13:31
Жильцы дома на Кривошлыковском, 4 в Ростове-на-Дону судятся с городской администрацией из-за того, что не хотят выезжать из аварийных домов.

Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», после того, как пятиэтажный дом на Кривошлыковском признали аварийным и власти заявили о намерении выкупить там 60 квартир, часть собственников отказались покидать свое жилье.

После того, как вышло новое постановление об изъятии дома, жильцы обратились в суд.

Отмечается, что противостояние с мэрий продолжается уже давно. Ранее согласившиеся покинуть аварийный дом жильцы не могли получить свои компенсации.

#Общество#Новости
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