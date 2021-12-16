Александр Ищенко: «Наказы избирателей в приоритете»

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, открывая заседание, отметил, что несмотря на непростую обстановку, в 2021 году была проведена колоссальная работа и оказан целый ряд мер поддержки населению и бизнесу. В частности, депутаты приняли 225 областных законов и 515 постановлений, направили 18 инициатив и обращений к федеральным органам власти.
«Завершающийся 2021 год — один из самых сложных в современной истории России, истории Ростовской области. Всё, что было связано с борьбой с новой коронавирусной инфекцией, было в приоритете у областных властей. И очевидно, что работа Донского парламента связывалась с принятием неотложных мер в сфере медицины, в сфере поддержки предприятий и жителей области. Считаю, что в целом Ростовская область справилась со всеми этими вызовами», — рассказал Александр Ищенко.
Одним из ключевых вопросов, рассматриваемых на заседании, стал законопроект «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годы». Проект был доработан с учётом поручений Губернатора, предложений депутатов и муниципальных образований. Главный финансовый документ области проходил второе и окончательное чтение.
Расходная часть бюджета выросла на 26,6 млрд рублей и составила 275,5 млрд рублей. Эти средства депутаты решили направить на заработную плату бюджетников, здравоохранение и другие важные программы улучшения социальной жизни граждан.
«Бюджет сегодня в первую очередь нацелен на развязывание наиболее острых узлов и проблем социальной жизни Ростовской области. В бюджете 2022 года мы существенно увеличиваем расходы на культуру, образование, медицину. Планируется начать строительство семи новых школ, в том числе в самых проблемных районах Ростова-на-Дону и Батайска. И самое главное — ответ на запросы людей. Рекордную сумму в этом году, около 5 млрд рублей, в бюджете заложили на выполнение наказов избирателей «, — отметил Председатель Заксобрания.
По итогам голосования закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» был принят большинством голосов (48 парламентариев проголосовали «за» и лишь семеро — «против»). Также в ходе заседания донские депутаты рассмотрели и приняли ещё несколько важных поправок в законодательные акты региона.