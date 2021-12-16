Александр Ищенко: «Наказы избирателей в приоритете»

«Завершающийся 2021 год — один из самых сложных в современной истории России, истории Ростовской области. Всё, что было связано с борьбой с новой коронавирусной инфекцией, было в приоритете у областных властей. И очевидно, что работа Донского парламента связывалась с принятием неотложных мер в сфере медицины, в сфере поддержки предприятий и жителей области. Считаю, что в целом Ростовская область справилась со всеми этими вызовами», — рассказал Александр Ищенко.