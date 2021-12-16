Автор блога проверил, можно ли купить на одного человека два билета в самолете

Одной из причин покупки двух билетов сразу может быть нежелание сидеть с другим пассажиром. Другим фактором является возможность сэкономить на багаже, например, взять с собой две ручные клади. Некоторые компании предлагают воспользоваться услугой Extra Seat - она позволяет докупить в один билет дополнительное место. Однако, лимит по ручной клади не увеличится. Об этом сообщает infox.ru.