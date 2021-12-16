Автор блога проверил, можно ли купить на одного человека два билета в самолете

Одной из причин покупки двух билетов сразу может быть нежелание сидеть с другим пассажиром. Другим фактором является возможность сэкономить на багаже, например, взять с собой две ручные клади. Некоторые компании предлагают воспользоваться услугой Extra Seat - она позволяет докупить в один билет дополнительное место. Однако, лимит по ручной клади не увеличится. Об этом сообщает infox.ru.
На сайте авиакомпании автор блога оформил два билета на себя путем выполнения двух покупок. Если сразу купить два билета, необходимо вписать данные двух пассажиров. На стойке регистрации в аэропорту он предупредил, что у него два билета.
Когда он сел на свое место, стюардесса уточнила, летит ли он по двум билетам. На второе место автор положил свои вещи. Во время обеда ему принесли две порции, после полета он получил двойные бонусы.