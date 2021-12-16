БСК достигла исторического максимума производства

Глава БСК подчеркнул, что такие результаты являются самыми внушительными за всю 70-летнюю историю. Увеличение общего объема выпущенной продукции более чем на 20% в денежном эквиваленте составляет 58,1 миллиарда рублей. Следствием такой положительной динамики становится и существенный прирост выручки — до 58,9 миллиарда рублей, и чистой прибыли — до 15 миллиардов рублей. При этом БСК заплатит в бюджеты всех уровней 10,4 миллиарда рублей налоговых отчислений. «Так что, действительно, результаты впечатляющие. И, я бы сказал, очень приятные», — подводит Давыдов итог деятельности компании за прошедший год.