БСК достигла исторического максимума производства

Компания произвела 218 тысяч тонн бикарбоната натрия, что на 18% больше результатов 2020 года, и почти 52 тысячи тонн натра едкого твердого — это на 31% больше выработки прошлого года.
Как сообщает kp.ru, Давыдов также отметил увеличение масштабов производства ПВХ — 269 тысяч тонн продукции за этот год, а также кальцинированной соды марки Б, которой было выпущено 1824 тысячи тонн.
Глава БСК подчеркнул, что такие результаты являются самыми внушительными за всю 70-летнюю историю. Увеличение общего объема выпущенной продукции более чем на 20% в денежном эквиваленте составляет 58,1 миллиарда рублей. Следствием такой положительной динамики становится и существенный прирост выручки — до 58,9 миллиарда рублей, и чистой прибыли — до 15 миллиардов рублей. При этом БСК заплатит в бюджеты всех уровней 10,4 миллиарда рублей налоговых отчислений. «Так что, действительно, результаты впечатляющие. И, я бы сказал, очень приятные», — подводит Давыдов итог деятельности компании за прошедший год.
Гендиректор компании уверен, что причиной такого серьезного роста выступает регулярная модернизация производства, постепенный переход на новые технологии. БСК полностью поменяла технологию производства пищевой соды (очищенного бикарбоната натрия). В 2021 году, в частности, в цеху заработал новый винтовой компрессор стоимостью в 500 миллионов рублей, который служит для увеличения объемов выпуска продукции и улучшения ее качества.
По словам Давыдова, БСК выступила новатором, первым в стране внедрившим технологию разделения дистиллерной жидкости (отход содового производства) на твердую и жидкую фракции, что подразумевает дальнейшее их использование. Также компания в числе первых в мире внедрила технологию непрерывного дозирования инициатора, создала собственную технологию пеногашения в процессе полимеризации. Такие меры в совокупности позволили значительно расширить производство ПВХ и увеличить обороты выпуска продукции. В 2021 году компания потратила на воплощение инвестпроектов и реконструкцию производственных мощностей такую же сумму, как и в прошлом году.
Он также обращает внимание на то, что в 2021 году средний рост заработной платы составил 16% по сравнению с итогами прошлого года. На социальную поддержку сотрудников работодатель направил 2,7 миллиарда рублей. Реализация программы «Повышение благосостояния трудового коллектива до 2025 года» проходит успешно.
Давыдов благодарит за участие губернатора Башкирии Радия Хабирова и премьер-министра республики Андрея Назарова, которые помогли решить в оперативном режиме многие текущие вопросы, способствуя повышению эффективности принятия управленческих решений.
Также стоит отметить, что при участии специалистов «ВЭБ Инжиниринг», который является частью государственной корпорации «ВЭБ.РФ», была создана программа стратегического развития компании до 2030 года. В рамках программы будет не только проводиться дальнейшая модернизация оборудования, но и запланировано создание новых производственных линий. В скором времени программа будет обсуждаться на новом совете директоров БСК.