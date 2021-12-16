Эксперт разъяснил необходимость закона об эвакуации населения для Ростовской области

«Часто люди строят дома там, где их строить нельзя по разными причинам, как правило, по нормам строительства. Это так называемые „земли неугодий“, то есть земли, которые потенциально имеют опасность затопления, снесения селем, лавиной и много чего. И когда такое домовладение сносит какой-нибудь, к примеру, селевой поток, собственник жилья начинает активно претендовать на компенсацию от государства. А его проблемы оплачиваем мы, люди, как законопослушные налогоплательщики», — говорит Владимир Белоконев.