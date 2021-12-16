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Эксперт разъяснил необходимость закона об эвакуации населения для Ростовской области

16 декабря 2021, 14:07
Фото: 61.mchs.gov.ru
Госдума приняла закон об эвакуации населения с тех территорий, где есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации, и этот закон необходим для защиты людей, сообщил RostovGazeta политолог Владимир Белоконев.

В качестве примера политолог приводит факт строительства частных домов в некоторых населенных пунктах Ростовской области. Он поясняет, что нередко люди строят свои домовладения там, где им это нравится. А в случае потенциальной угрозы — отказываются покидать свои дома, подвергая и свою жизнь, и жизнь своих родных опасности.

«Часто люди строят дома там, где их строить нельзя по разными причинам, как правило, по нормам строительства. Это так называемые „земли неугодий“, то есть земли, которые потенциально имеют опасность затопления, снесения селем, лавиной и много чего. И когда такое домовладение сносит какой-нибудь, к примеру, селевой поток, собственник жилья начинает активно претендовать на компенсацию от государства. А его проблемы оплачиваем мы, люди, как законопослушные налогоплательщики», — говорит Владимир Белоконев.

Ранее RostovGazeta неоднократно поднимала тему строительства домов с нарушением законодательства относительно соблюдения расстояния до береговой линии реки Дон. Экологи подтвердили, что такое строительство — не редкость для Ростовской области.

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