Голубев оценил стоимость появления системы легкого метро в Ростове в 50 млрд рублей

Он заявил, что уже принято решение о реализации проекта, на линии появятся высокоскоростные трамваи. Планируется на эти цели взять кредит в 15 миллиардов рублей.
«Всего будет 122 километра путей, из которых 78 километров придется создать. Это позволит соединить новые микрорайоны, нуждающиеся в особом внимании», — уточнил губернатор.
Он добавил, что транспортный вопрос всегда беспокоит людей. По его словам, на первом этапе нужно создать возможности для дальнейшей быстрой динамики строительства.
Ранее стало известно, что в Ростове линии скоростного трамвая пройдут от Северного к левому берегу Дона.