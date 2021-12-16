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Голубев оценил стоимость появления системы легкого метро в Ростове в 50 млрд рублей

16 декабря 2021, 13:00
Фото: hippopx.com
В Ростове-на-Дону в создание легкого метро придется вложить около 50 миллиардов рублей, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он заявил, что уже принято решение о реализации проекта, на линии появятся высокоскоростные трамваи. Планируется на эти цели взять кредит в 15 миллиардов рублей.

«Всего будет 122 километра путей, из которых 78 километров придется создать. Это позволит соединить новые микрорайоны, нуждающиеся в особом внимании», — уточнил губернатор.

Он добавил, что транспортный вопрос всегда беспокоит людей. По его словам, на первом этапе нужно создать возможности для дальнейшей быстрой динамики строительства.

Ранее стало известно, что в Ростове линии скоростного трамвая пройдут от Северного к левому берегу Дона.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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