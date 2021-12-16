Губернатор Василий Голубев рассказал, почему в Ростове отказались от проекта метро

Глава региона рассказал, что совсем недавно местные эксперты изучали потенциал строительства транспортной инфраструктуры для метро совместно с московским институтом метро. Он объяснил, что объектом изучения был потенциал реализации проекта в Ростове, но экономическое обоснование подобного объекта получить не удалось, и экспертам пришлось искать другие решения.