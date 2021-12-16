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Губернатор Василий Голубев рассказал, почему в Ростове отказались от проекта метро

16 декабря 2021, 13:08
Фото: pixabay.com
В Ростовской области отказались от строительства стандартного метро в Ростове в пользу легкорельсового транспорта, о причинах решения рассказал губернатор региона Василий Голубев.

Глава региона рассказал, что совсем недавно местные эксперты изучали потенциал строительства транспортной инфраструктуры для метро совместно с московским институтом метро. Он объяснил, что объектом изучения был потенциал реализации проекта в Ростове, но экономическое обоснование подобного объекта получить не удалось, и экспертам пришлось искать другие решения.

«Мы пришли к идее реализации легкорельсового или легкого метро. Эта тема получила развитие достаточно конкретное. Мы уже получили инженерный кредит в размере более 15 миллиардов рублей», — рассказал Василий Голубев, сообщив, что из 122 километров, которые заложены в проект метро, 78 километров составят новые рельсовые пути.

Ранее эксперт объяснил, почему строительство метро в Ростове может оказаться нерентабельным.

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