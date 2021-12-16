Губернатор Василий Голубев рассказал, почему в Ростове отказались от проекта метро

Глава региона рассказал, что совсем недавно местные эксперты изучали потенциал строительства транспортной инфраструктуры для метро совместно с московским институтом метро. Он объяснил, что объектом изучения был потенциал реализации проекта в Ростове, но экономическое обоснование подобного объекта получить не удалось, и экспертам пришлось искать другие решения.
«Мы пришли к идее реализации легкорельсового или легкого метро. Эта тема получила развитие достаточно конкретное. Мы уже получили инженерный кредит в размере более 15 миллиардов рублей», — рассказал Василий Голубев, сообщив, что из 122 километров, которые заложены в проект метро, 78 километров составят новые рельсовые пути.