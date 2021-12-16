Семьи, в которых с начала 2018 года родился или был усыновлен первый или второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату. Ее получают при условии, что среднедушевой доход не ниже величины прожиточного минимума, умноженной на два. Обратиться за средствами можно в службу социальной защиты по месту жительства либо в МФЦ.