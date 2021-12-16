В данной статье представлен список выплат, положенных семьям с одним, двумя детьми и многодетным семьям.
Государство оказывает поддержку семьям с детьми путем назначения федеральных и региональных пособий, компенсаций. Пособие может быть единовременным или регулярным. В таком случае оно выплачивается, пока ребенок не достигнет определенного возраста.
Губернаторское пособие на детей представляет собой единовременную денежную помощь родителям. Выплачивается оно из регионального бюджета. Такое название данная компенсация получила потому, что губернатор является высшим должностным лицом субъекта РФ.
Под его руководством принимаются решения о сумме выплат и получателях на уровне региона. Губернаторскую выплату могут получить заявители по факту рождения. Уточнить, кому положена данная компенсация, можно в службе социальной защиты Ростовской области или местной администрации.
Нюансы обращения:
Чтобы узнать более подробно о возможности получения выплат, можно воспользоваться порталом «Госуслуги». Для этого потребуется подтвердить свою учетную запись. После этого можно подавать заявки онлайн и отслеживать этапы их рассмотрения.
Семьи, в которых с 01.01.2018 родился или был усыновлен первый ребенок, имеют право на получение пособия в размере 11 642 рублей каждый месяц. Оно назначается до момента, пока ребенок не достигнет возраста 3 лет. На компенсацию можно рассчитывать, если средний доход семьи не должен превышать прожиточный минимум, умноженную на 2.
На детей 3-7 лет можно получить сумму в размере ½ прожиточного минимума. При этом средний доход на каждого члена семьи не должен превышать размер прожиточного минимума по Ростовской области.
Семьи, где после 31.12.2012 был рожден третий или последующий ребенок, могут оформить ЕДВ на данных детей. Сумма пособия составляет 9 286 рублей и ежегодно корректируется с учетом уровня инфляции. Получать ее семьи смогут каждый месяц. Средний доход в семье должен быть меньше среднедушевого дохода населения в Ростовской области за год.
Если в семье родилось одновременно трое или более детей, можно получить единовременную компенсацию, сумма которой составляет около 70 тысяч рублей на каждого.
Если женщина встала на учет в медицинской организации по беременности на ранних сроках, она может получить единовременную выплату, сумма которой составляет около 700 рублей.
Семейным капиталом называют меру поддержки от государства для российских семей, в которых был рожден второй, третий ребенок. Чтобы оформить сертификат, можно воспользоваться порталом «Госуслуги» и выбрать раздел ПФР. Предварительно обязательно требуется подтвердить учетную запись.
В Ростовской области с начала 2012 года была введена дополнительная мера социальной поддержки семей с детьми в форме регионального маткапитала. Чтобы оформить сертификат, потребуется обратиться в органы социальной защиты по месту жительства и представить следующие документы:
При необходимости социальная служба может запросить иные документы. Решение о выдаче или отказе в предоставлении сертификата принимается органом социальной защиты в течение 30 суток со времени регистрации заявления. После принятия решения в течение 10 суток направляется соответствующее уведомление.
Частичное или полное распоряжение средствами возможно по достижении ребенком возраста трех лет. На какие цели можно направить сумму:
Таким образом, средства можно направить на строительство, ремонт или реконструкцию жилого помещения, расположенного в Ростовской области. Деньги можно потратить на погашение ипотеки, получение образовательных услуг, лечение ребенка. Есть возможность купить транспорт, компенсировать издержки по газификации.
Семьи, в которых с начала 2018 года родился или был усыновлен первый или второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату. Ее получают при условии, что среднедушевой доход не ниже величины прожиточного минимума, умноженной на два. Обратиться за средствами можно в службу социальной защиты по месту жительства либо в МФЦ.
Получить пособие на ребенка в возрасте до 3-х лет может лицо, которое не работает и не получает выплаты по безработице, но фактически осуществляет уход за ребенком. Сумма выплат составляет 7 082,85 рубля. Чтобы получить средства, необходимо обратиться в органы социальной защиты или в МФЦ.
Единоразовую выплату имеют право получить семьи, где одновременно родилось трое или более детей. Сумма в таком случае составит около 70 000 на каждого из детей. Обратиться за пособием можно в Министерство труда и социального развития области.
Помимо этого, один из родителей может оформить единовременное пособие при рождении ребенка. Его сумма составляет 18 886,32 рубля. Для оформления выплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту проживания либо в МФЦ.
В Ростовской области и Ростове-на-Дону семьям с детьми положены как федеральные, так и региональные льготы. Ниже перечислены основные льготы и пособия для таких семей.
Предоставление участка возможно при условии, что гражданин имеет трех или более несовершеннолетних детей. Недвижимость предоставляется однократно. Обязательно проживание на территории Ростовской области в течение минимум 5 лет.
Можно также снизить базу по налогу на имущество физических лиц в расчете на каждого из несовершеннолетних детей. Вычет может быть использован в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. С заявлением есть возможность обратиться в налоговую инспекцию или МФЦ.
В первоочередном порядке в детский сад принимают детей сотрудников органов внутренних дел; из многодетных семей; если один из родителей является инвалидом; если родитель один воспитывает ребенка.
Орган социальной защиты проводит обработку запроса и проверяет законность требований заявителя. При удостоверении заявки родители могут получить компенсацию.
Наибольшая доля препаратов, которые можно получить бесплатно, — от вирусных заболеваний, аллергий, простуды, против грибка, расстройств ЖКТ. Чтобы получить медикаменты, требуется с рецептом врача обратиться в социальную аптеку.
Дети из малоимущих семей имеют право получить путевку бесплатно либо компенсацию за ее приобретение в полном размере. Если в семье средний доход не более 150% прожиточного минимума, возмещается 90% от цены путевки. В иных случаях можно вернуть половину суммы. Для получения льготы необходимо обратиться в органы социальной защиты.
Суммы компенсаций могут отличаться по месяцам, так как при расчете учитываются количество потребляемых ресурсов и сезон, внесенные корректировки в тарифы и состав семьи.
Государство оказывает поддержку многодетным и малоимущим семьям путем предоставления выплат на детей и льгот. Чтобы уточнить нюансы получения льгот, можно обратиться в службу социальной защиты, ПФР или зарегистрироваться на сайте «Госуслуги».
Департамент социальной защиты в Ростове-на-Дону специализируется на реализации главных направлений социальной политики. Задачей департамента является повышение материального благосостояния населения путем предоставления социальных гарантий.
В органах социальной защиты принимаются заявления на субсидии, можно получить компенсацию расходов на оплату жилого помещения, предоставляется социальная поддержка семьям с детьми, назначаются пособия по уходу и единовременные выплаты.
Оформить заявление на предоставление земельного участка, налоговые льготы, получение пособий на детей, региональных выплат, оказание услуг службы социальной защиты можно удаленно. Для этого необходимо зарегистрироваться и подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги».