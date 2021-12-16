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Иван Ургант высмеял ростовчан, посещавших ТЦ по QR-кодам от утюгов и куриц в декабре

16 декабря 2021, 08:25
Фото: George Shuklin/CC BY 2.5/wikimedia.org / publicdomainpictures.net
Российский телеведущий Иван Угрант в шоу «Вечерний Ургант» высмеял ростовчан, которые показывают QR-коды от утюгов и кур на входе в торговые центры.

Напомним, что на данный момент в Ростовской области действует ряд ограничении в соответствии с которыми каждый посетитель торгового центра должен на входе предъявить сертификат о перенесённом заболевании или вакцинации.

Жители Ростовской области пошли на хитрость, они стали у входа показывать QR- коды от утюгов или мяса курицы. Об этом ранее рассказывал Евгений Ковалев. А российский телеведущий Иван Ургант в своей телепередаче высмеял эту ситуацию.

«Ростовчане попытались пройти в торговые центры по QR-кодам от утюгов и куриц. Руководство торгового центра отчиталось, что в тот день их посетило 600 утюгов, 850 куриц и один привитый человек, как его называли в ТЦ, чайник», — пошутил Иван Ургант.

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#Новости#Антонина Каршина#Общество
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