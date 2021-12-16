Иван Ургант высмеял ростовчан, посещавших ТЦ по QR-кодам от утюгов и куриц в декабре

«Ростовчане попытались пройти в торговые центры по QR-кодам от утюгов и куриц. Руководство торгового центра отчиталось, что в тот день их посетило 600 утюгов, 850 куриц и один привитый человек, как его называли в ТЦ, чайник», — пошутил Иван Ургант.