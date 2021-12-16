Подозреваемого в связях с ОПГ в Аксайском районе полковника отстранили от службы

Сергей Мельников подозревается в связях с преступной группой, которую создали экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко и местный крупный предприниматель Карим Бабаев. В отношении полковника возбуждено уголовное дело.
«Проверяется возможная причастность начальника ОВМ ОМВД России по Аксайскому району к противоправной деятельности. Предположительно в 2020 году сотрудник, будучи осведомленным в связи с исполнением своих должностных обязанностей, об обстоятельствах проверки по факту незаконного пребывания на территории Российской Федерации четырех граждан иностранного государства, осознавая, что известные ему обстоятельства совершенного преступления, являются служебной тайной, передал их в ходе разговора своему знакомому», - сообщили в МВД по Ростовской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В настоящий момент сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.
«Проверяются все обстоятельства произошедшего. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством», - добавили в ведомстве.
Напомним, что несколько рынков в Аксайском районе, в том числе «Атлант», были закрыты силовиками в конце апреля 2021 года в рамках расследования уголовного дела против ОПГ Бабаева и Борзенко.