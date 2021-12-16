Подозреваемого в связях с ОПГ в Аксайском районе полковника отстранили от службы

«Проверяется возможная причастность начальника ОВМ ОМВД России по Аксайскому району к противоправной деятельности. Предположительно в 2020 году сотрудник, будучи осведомленным в связи с исполнением своих должностных обязанностей, об обстоятельствах проверки по факту незаконного пребывания на территории Российской Федерации четырех граждан иностранного государства, осознавая, что известные ему обстоятельства совершенного преступления, являются служебной тайной, передал их в ходе разговора своему знакомому», - сообщили в МВД по Ростовской области.