«Поезд Деда Мороза» прибудет в Ростов 2 января

Важно, что дети от шести до 13 лет смогу пройти без сопровождения взрослых, а ребята в возрасте от трех до пяти лет пройдут в поезд с родителем по специальному билету. Родителям придется показать QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.