«Поезд Деда Мороза» прибудет в Ростов 2 января

На юге России поезд сделает 11 остановок, и прибудет в Ростов-на-Дону 2 января. В общем и целом, маршрут поезда Деда Мороза и его сказочной команды пролегает через 36 городов из 31 субъекта Российской Федерации.
Юные ростовчане и их родители смогут пройти в вагон с фото-купе, вагон-ресторан и блюдами северной кухни. Также будет доступен вагон-лавка, где посетители смогут купить сувениры и сладости. В эти три вагона вход будет бесплатным.
Войти внутрь приемной Деда Мороза гости смогут только за отдельную плату. При этом необходимо будет обязательно предъявить билет в распечатанном виде или на электронном носителе, чек об оплате билета, а также оригинал или копию свидетельства о рождении ребенка.
Важно, что дети от шести до 13 лет смогу пройти без сопровождения взрослых, а ребята в возрасте от трех до пяти лет пройдут в поезд с родителем по специальному билету. Родителям придется показать QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.