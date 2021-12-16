Полиция Ростовской области перешла на усиленный режим работы в декабре 2021 года

В управлении МВД рассказали, что теперь службу несут усиленные наряды полиции, в которые вошли росгвардейцы, казаки, добровольцы от народных дружин, а также представители других объединений правоохранительного направления. Кроме того, к несению службы привлекли сотрудников Госавтоинспекции, которые будут контролировать ситуацию на участках с высоким аварийным потенциалом и проверять водителей, которые могут находиться за рулем под действием алкоголя.