Полиция Ростовской области перешла на усиленный режим работы в декабре 2021 года

В декабре сотрудники полиции начнут работать согласно плану мероприятий, разработанного для поддержания общественного порядка в предновогодние и праздничные дни.
В управлении МВД рассказали, что теперь службу несут усиленные наряды полиции, в которые вошли росгвардейцы, казаки, добровольцы от народных дружин, а также представители других объединений правоохранительного направления. Кроме того, к несению службы привлекли сотрудников Госавтоинспекции, которые будут контролировать ситуацию на участках с высоким аварийным потенциалом и проверять водителей, которые могут находиться за рулем под действием алкоголя.
Вместе с этим личный состав и оперативники МВД перейдут на круглосуточный режим работы в Ростове-на-Дону.
В управлении призвали жителей Ростовской области соблюдать общественный порядок и сообщать о возможных нарушениях по номеру 112 или 02.