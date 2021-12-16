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Полиция Ростовской области перешла на усиленный режим работы в декабре 2021 года

16 декабря 2021, 12:08
Фото: 61.мвд.рф
В Ростовской области полиция перешла на усиленный режим работы перед новогодними праздниками, об этом объявили сотрудники пресс-службы УМВД региона.

В декабре сотрудники полиции начнут работать согласно плану мероприятий, разработанного для поддержания общественного порядка в предновогодние и праздничные дни.

В управлении МВД рассказали, что теперь службу несут усиленные наряды полиции, в которые вошли росгвардейцы, казаки, добровольцы от народных дружин, а также представители других объединений правоохранительного направления. Кроме того, к несению службы привлекли сотрудников Госавтоинспекции, которые будут контролировать ситуацию на участках с высоким аварийным потенциалом и проверять водителей, которые могут находиться за рулем под действием алкоголя.

Вместе с этим личный состав и оперативники МВД перейдут на круглосуточный режим работы в Ростове-на-Дону.

В управлении призвали жителей Ростовской области соблюдать общественный порядок и сообщать о возможных нарушениях по номеру 112 или 02.

Ранее в Ростове казаки начали патрулировать Привокзальную площадь на проспекте Сиверса.

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