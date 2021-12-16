Потанин: Россия имеет все для обеспечения себе цифрового лидерства

По его словам, часто говорят, что РФ не должна отставать в уровне развития цифровых технологий от ведущих стран. Однако Потанин считает, что Россия может замахнуться на большее и стать лидером в этой сфере, поскольку для этого у государства есть все необходимое: профессиональные программисты, основательная математическая школа, перспективное законодательство о цифровых финансовых активах, а также передовой регулятор в лице Банка России.