Потанин: Россия имеет все для обеспечения себе цифрового лидерства

По сообщению издания “Интерфакс”, “Интеррос” создал в этом году венчурный фонд “Восход” в ДФО, который направлен на поддержку высокотехнологичных стартапов сначала на Дальнем Востоке, в после во всех российских регионах. В ближайшие пять лет компания намерена вложить в фонд десять миллиардов рублей.
По словам Владимира Потанина, компания “Интеррос” готова стать якорным инвестором в развитии Дальнего Востока. Создание венчурного фонда даст возможность получить необходимую информацию и поток высокотехнологичных бизнес-проектов.
Необходимо также отметить, что “Интеррос” планирует направить 1 миллиард долларов в качестве инвестиций в высокие технологии, чтобы укрепить свои позиции в этой сфере.
Глава компании отметил, что на протяжении последних лет “Интеррос” занимается активным развитием своей цифровой повестки. Компания участвовала в создании закона о цифровых финансовых активах, а также выступила соинвестором в глобальных цифровых платформах, в том числе Atomyze - площадка на данный момент работает в Российской Федерации и Швейцарии.
Также Потанин напомнил, что “Интеррос” поддержал создание Центра изучения мозга и сознания в Сколково. Его частью стала лаборатория физики программируемых материалов нобелевского лауреата Константина Новоселова. Глава “Интерроса” сказал, что на данный момент бизнес, который инвестирует в хай-тек, заходит на более ранних стадиях создания цепочки интеллектуальной собственности, в частности заходит в фундаментальную науку.
Потанин отметил, что Российская Федерация может стать лидером в цифровизации и хай-теке, так как у страны есть для этого естественные преимущества и прогрессивное регулирование.
По его словам, часто говорят, что РФ не должна отставать в уровне развития цифровых технологий от ведущих стран. Однако Потанин считает, что Россия может замахнуться на большее и стать лидером в этой сфере, поскольку для этого у государства есть все необходимое: профессиональные программисты, основательная математическая школа, перспективное законодательство о цифровых финансовых активах, а также передовой регулятор в лице Банка России.