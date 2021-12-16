«Россети» ЦФО и ПФО запустили накопители «Роснано» и «Росатома» в своих регионах

Как рассказал Сергей Куликов, проекты, реализованные компаниями группы «РОСНАНО», повысят эффективность работы сетевого комплекса. Он пояснил, что работа с партнерами дала возможность сформировать базу, на которой технологии будут развиваться в дальнейшем, и в настоящее время можно говорить о расширении списка пилотных проектов в других регионах. Куликов подчеркнул, что у компании имеются большие планы на будущий год.