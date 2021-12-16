«Россети» ЦФО и ПФО запустили накопители «Роснано» и «Росатома» в своих регионах

Как сообщает newsnn.ru, всего в работу был введен тридцать один накопитель, из которых пятнадцать, емкостью более 1 МВт*ч, разработаны специалистами РОСНАНО. Планируется, что это инновационное оборудование обеспечит бесперебойное снабжение электроэнергией детсадов, школ, котельных, медучреждений и других социальных объектов.
Новая система накопления электроэнергии создана на базе литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью от 40 до 82 кВт*ч и снабжена преобразователем на полупроводниках мощностью от 10 до 60 кВт. Накопители РОСНАНО начали использоваться сразу в десяти российских регионах. Перспективная энергетика — одно из важнейших направлений работы группы.
Как рассказал Сергей Куликов, проекты, реализованные компаниями группы «РОСНАНО», повысят эффективность работы сетевого комплекса. Он пояснил, что работа с партнерами дала возможность сформировать базу, на которой технологии будут развиваться в дальнейшем, и в настоящее время можно говорить о расширении списка пилотных проектов в других регионах. Куликов подчеркнул, что у компании имеются большие планы на будущий год.
В свою очередь Игорь Маковский отметил, что главная задача ввода накопительных систем — повышение надежности и качества снабжения электроэнергией. По его словам, данная технология показала свою результативность в ходе предварительных испытаний. Теперь в планах руководства компании — расширение области ее применения, для чего планируется продолжить исследовательские и конструкторские работы с производителями систем. В будущем они должны обеспечить автономное снабжение электричеством отдельных участков линий электропередачи, резюмировал глава ПАО «Россети Центр».
В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ) является частью системы российских институтов инновационного развития.
Фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из основных инструментов реализации государственной инновационной политики. Цель деятельности Фонда — финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования, оказания институциональной и информационной поддержки.