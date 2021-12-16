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«Россети» ЦФО и ПФО запустили накопители «Роснано» и «Росатома» в своих регионах

16 декабря 2021, 15:18
Фото: pxhere.com
Председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ Сергей Куликов, глава ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский и первый замглавы — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров запустили в работу системы накопления электроэнергии.

Как сообщает newsnn.ru, всего в работу был введен тридцать один накопитель, из которых пятнадцать, емкостью более 1 МВт*ч, разработаны специалистами РОСНАНО. Планируется, что это инновационное оборудование обеспечит бесперебойное снабжение электроэнергией детсадов, школ, котельных, медучреждений и других социальных объектов.

Новая система накопления электроэнергии создана на базе литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью от 40 до 82 кВт*ч и снабжена преобразователем на полупроводниках мощностью от 10 до 60 кВт. Накопители РОСНАНО начали использоваться сразу в десяти российских регионах. Перспективная энергетика — одно из важнейших направлений работы группы.

Как рассказал Сергей Куликов, проекты, реализованные компаниями группы «РОСНАНО», повысят эффективность работы сетевого комплекса. Он пояснил, что работа с партнерами дала возможность сформировать базу, на которой технологии будут развиваться в дальнейшем, и в настоящее время можно говорить о расширении списка пилотных проектов в других регионах. Куликов подчеркнул, что у компании имеются большие планы на будущий год.

В свою очередь Игорь Маковский отметил, что главная задача ввода накопительных систем — повышение надежности и качества снабжения электроэнергией. По его словам, данная технология показала свою результативность в ходе предварительных испытаний. Теперь в планах руководства компании — расширение области ее применения, для чего планируется продолжить исследовательские и конструкторские работы с производителями систем. В будущем они должны обеспечить автономное снабжение электричеством отдельных участков линий электропередачи, резюмировал глава ПАО «Россети Центр».

В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ) является частью системы российских институтов инновационного развития.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из основных инструментов реализации государственной инновационной политики. Цель деятельности Фонда — финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования, оказания институциональной и информационной поддержки.

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