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Ростовские новости о вечном вопросе строительства метро и танцах в эпоху пандемии

16 декабря 2021, 14:57
Фото: Hans Splinter/CC BY-ND 2.0/flickr.com / publicdomainpictures.net
В Ростовской области смягчили ковидные меры и разрешили танцевать на новогодних корпоративах, в регионе подтвердили первого носителя штамма-омикрон, а в Ростове обсудили реализацию проекта метро. Картина дня в RostovGazeta.

Все на танцпол!

С 20 декабря вступит в силу новое постановление правительства Ростовской области, которое допускает работу танцевальных площадок, в том числе тех, которые расположены в заведениях общепита.

Вместе с этим правительство собирается смягчить ограничения в сфере организации и участия в зрелищных мероприятиях, которые можно провести с 6.00 до 21.00 мск. Однако сохраняется условие удерживать заполняемость залов на показателе до 50%.

Фото: master1305/freepik.com

Вместе с этим на территории аэропорта Платов больше не смогут перекусить в кафе те пассажиры, которые не прошли вакцинацию, не болели коронавирусом и не делали ПЦР-тест.

Кроме того власти сообщили, что теперь срок действия результатов ПЦР-тестирования будет ограничен 48 часами.

Не то, что хотелось бы импортировать из-за границы

В Ростовской области подтвердили, что студент из Конго стал первым пациентом, зараженным новым штаммом коронавируса типа «омикрон».

В Роспотребнадзоре сказали, что переносчиком нового штамма был студент с африканского континента, который проходит обучение в местном медицинском ВУЗе.

Фото: British Library/commons/flickr.com

Сейчас иностранца отправили на лечение в моногоспиталь, где его поместили в отдельный бокс, чтобы снизить вероятность дальнейшего распространения штамма.

Также под обязательную изоляцию попали те жители Ростовской области, которые находились в контакте с зараженным. Сейчас наблюдение за ними осуществляют медицинские сотрудники.

Быть или не быть: какое решение приняли по ростовскому метро

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что хотя вопрос строительства стандартного метро рассматривался ростовскими специалистами, все же из-за невозможности составить экономическое обоснование проекта было принято решение построить легкорельсовое метро.

Фото: pixabay.com

Глава региона рассказал, что на настоящий момент властям удалось получить инженерный кредит, общий объем средств которого составил свыше 15 миллиардов рублей. Теперь власти планируют построить новые 122-километровые пути для легкого транспорта, из которых больше половины составят абсолютно новые рельсовые линии.

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