Ростовские новости о вечном вопросе строительства метро и танцах в эпоху пандемии

Все на танцпол!
С 20 декабря вступит в силу новое постановление правительства Ростовской области, которое допускает работу танцевальных площадок, в том числе тех, которые расположены в заведениях общепита.
Вместе с этим правительство собирается смягчить ограничения в сфере организации и участия в зрелищных мероприятиях, которые можно провести с 6.00 до 21.00 мск. Однако сохраняется условие удерживать заполняемость залов на показателе до 50%.
Вместе с этим на территории аэропорта Платов больше не смогут перекусить в кафе те пассажиры, которые не прошли вакцинацию, не болели коронавирусом и не делали ПЦР-тест.
Кроме того власти сообщили, что теперь срок действия результатов ПЦР-тестирования будет ограничен 48 часами.
Не то, что хотелось бы импортировать из-за границы
В Ростовской области подтвердили, что студент из Конго стал первым пациентом, зараженным новым штаммом коронавируса типа «омикрон».
В Роспотребнадзоре сказали, что переносчиком нового штамма был студент с африканского континента, который проходит обучение в местном медицинском ВУЗе.
Сейчас иностранца отправили на лечение в моногоспиталь, где его поместили в отдельный бокс, чтобы снизить вероятность дальнейшего распространения штамма.
Также под обязательную изоляцию попали те жители Ростовской области, которые находились в контакте с зараженным. Сейчас наблюдение за ними осуществляют медицинские сотрудники.
Быть или не быть: какое решение приняли по ростовскому метро
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что хотя вопрос строительства стандартного метро рассматривался ростовскими специалистами, все же из-за невозможности составить экономическое обоснование проекта было принято решение построить легкорельсовое метро.
Глава региона рассказал, что на настоящий момент властям удалось получить инженерный кредит, общий объем средств которого составил свыше 15 миллиардов рублей. Теперь власти планируют построить новые 122-километровые пути для легкого транспорта, из которых больше половины составят абсолютно новые рельсовые линии.