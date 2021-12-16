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Улицы Ростова оцепили сотрудники ДПС в сопровождении бойцов ОМОНа 15 декабря

16 декабря 2021, 07:05
Фото: 61.мвд.рф
В Ростове-на-Дону полиция ответила на вопросы местных жителей по поводу проводимых рейдов с участием ОМОНа, комментарий поступил от регионального УМВД.

В соцсетях горожане начали сообщать о сотрудниках ДПС, которые работают вместе с представителями ОМОНа. Так, их заметили 15 декабря на Театральном проспекте.

Горожане предположили, что причиной появления большого количества правоохранителей стало какое-либо происшествие. СМИ со ссылкой на информацию полиции написали, что это обычные оперативно-профилактические мероприятия.

Стало известно, что подобные рейды будут продолжены в дальнейшем.

Ранее в общественном транспорте Ростова-на-Дону во время рейдов задержали 51 пассажира без маски в декабре.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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