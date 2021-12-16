Улицы Ростова оцепили сотрудники ДПС в сопровождении бойцов ОМОНа 15 декабря

В соцсетях горожане начали сообщать о сотрудниках ДПС, которые работают вместе с представителями ОМОНа. Так, их заметили 15 декабря на Театральном проспекте.
Горожане предположили, что причиной появления большого количества правоохранителей стало какое-либо происшествие. СМИ со ссылкой на информацию полиции написали, что это обычные оперативно-профилактические мероприятия.
Стало известно, что подобные рейды будут продолжены в дальнейшем.
Ранее в общественном транспорте Ростова-на-Дону во время рейдов задержали 51 пассажира без маски в декабре.