В МИД поддержали проведение международного форума в Ростовской области в 2022 году

Сообщается, что в настоящий момент Ростовская область поставляет товары и продукты продовольственной, химической и промышленной категорий в 139 стран мира, а на территории региона осуществляют свою деятельность свыше двух тысяч крупных предприятий, специализирующихся на экспорте.