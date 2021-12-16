В МИД поддержали проведение международного форума в Ростовской области в 2022 году

Губернатор Ростовской области рассказал, что на форум, который пройдет в будущем году, планируют пригласить представителей посольств и консульств стран, входящих в объединение Черноморского экономического сотрудничества.
Кроме того к общению о вопросах развития экономических отношений пригласят представителей бизнеса, которые смогут обсудить вопросы, касающиеся деловых связей России с давними партнерами — Италией, Узбекистаном, Белоруссией и другими странами бассейна Черного моря.
Кроме того пресс-служба правительства Ростовской области опубликовала данные, согласно которым регион сохраняет первенство по объемам экспорта, исходящего от территории Южного федерального округа.
Сообщается, что в настоящий момент Ростовская область поставляет товары и продукты продовольственной, химической и промышленной категорий в 139 стран мира, а на территории региона осуществляют свою деятельность свыше двух тысяч крупных предприятий, специализирующихся на экспорте.