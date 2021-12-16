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В МИД поддержали проведение международного форума в Ростовской области в 2022 году

16 декабря 2021, 15:01
Фото: kremlin.ru
Сергей Лавров
Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров поддержал инициативу проведения форума Организации Черноморского экономического сотрудничества в Ростовской области, об этом рассказал глава региона Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области рассказал, что на форум, который пройдет в будущем году, планируют пригласить представителей посольств и консульств стран, входящих в объединение Черноморского экономического сотрудничества.

Кроме того к общению о вопросах развития экономических отношений пригласят представителей бизнеса, которые смогут обсудить вопросы, касающиеся деловых связей России с давними партнерами — Италией, Узбекистаном, Белоруссией и другими странами бассейна Черного моря.

Кроме того пресс-служба правительства Ростовской области опубликовала данные, согласно которым регион сохраняет первенство по объемам экспорта, исходящего от территории Южного федерального округа.

Сообщается, что в настоящий момент Ростовская область поставляет товары и продукты продовольственной, химической и промышленной категорий в 139 стран мира, а на территории региона осуществляют свою деятельность свыше двух тысяч крупных предприятий, специализирующихся на экспорте.

Ранее эксперты предсказали резкий рост цен на импортную технику.

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#Новости#Диана Троянская#Экономика
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