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В Ростове стоимость школьных обедов увеличат на треть с начала января 2022 года

16 декабря 2021, 07:42
Фото: karlyukav/freepik.com
Администрацией Ростова-на-Дону было принято решение добавить школьникам денег на горячие обеды, власти утвердили новые изменения в собственное постановление, документ появился на сайте администрации.

Так, бесплатный горячий завтрак, который будут подавать детям в школах, повысили в цене до 76,45 рублей, а обед - до 107,3 рубля. При этом раньше их стоимость составляла 54,17 рубля и 79 рублей соответственно.

Для учеников начальной школы с ограниченными возможностями раньше на завтрак или обед было предусмотрено 65,44 рублей, с начала года горячие питание для таких учеников будет стоить столько же, сколько у остальных школьников.

После завершения обучения в начальной школе, право на бесплатный горячий завтрак или обед остаётся у детей из семей, которые официально признаны малообеспеченными. Стоимость горячего питания для них вырастет с 76,47 рубля до 90,13 рубля.

Дети с ограниченными возможностями, закончившие начальную школу, имеют право на двухразовое питание, его стоимость составит 216,31 рубля.

Ранее появилась информация, что депутата Виталия Латышева заподозрили в хищении денег, которые выделили для оздоровительной кампании детей. Сумма может достигать 300 миллионов рублей.

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