В Ростове стоимость школьных обедов увеличат на треть с начала января 2022 года

Так, бесплатный горячий завтрак, который будут подавать детям в школах, повысили в цене до 76,45 рублей, а обед - до 107,3 рубля. При этом раньше их стоимость составляла 54,17 рубля и 79 рублей соответственно.
Для учеников начальной школы с ограниченными возможностями раньше на завтрак или обед было предусмотрено 65,44 рублей, с начала года горячие питание для таких учеников будет стоить столько же, сколько у остальных школьников.
После завершения обучения в начальной школе, право на бесплатный горячий завтрак или обед остаётся у детей из семей, которые официально признаны малообеспеченными. Стоимость горячего питания для них вырастет с 76,47 рубля до 90,13 рубля.
Дети с ограниченными возможностями, закончившие начальную школу, имеют право на двухразовое питание, его стоимость составит 216,31 рубля.
Ранее появилась информация, что депутата Виталия Латышева заподозрили в хищении денег, которые выделили для оздоровительной кампании детей. Сумма может достигать 300 миллионов рублей.