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Posted 16 декабря 2021, 09:34

Published 16 декабря 2021, 09:34

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

В Ростовской области от коронавируса умерли еще 34 человека

16 декабря 2021, 09:34
В Ростовской области зафиксировали еще 34 смерти среди пациентов с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.

Умерли 18 женщин и 16 мужчин, у каждого были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Все погибшие находились в возрасте от 39 до 86 лет. За весь период жертвами COVID-19 стали 9245 человек.

На данный момент лечение в госпиталях Ростовской области получают 3098 пациентов. В тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ находится 34 человека, на неинвазивной ИВЛ — 275 человек.

Ранее в Ростовской области объяснили причины высокой смертности населения от коронавируса, ими стали расхождения в статистики и проблемы организации работы медучреждений.

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#Коронавирус COVID-19#Новости
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