В Ростовской области смягчили часть антиковидных ограничений с 20 декабря в 2021 году

Документ утвердил губернатор Василий Голубев. С 20 декабря перестанут действовать ограничения на оказание плановой медпомощи.
Кроме того, можно будет проводить массовые мероприятия, их разрешат в период с 06.00 мск до 21.00. Но заполняемость Домов культуры, концертных залов не должна превышать 50%.
В кафе и ресторанах разрешили открыться танцевальным площадкам. При этом в аэропорту предприятия общепита будут обслуживать только тех, у кого есть сертификат о вакцинации, справка о перенесенной болезни, либо отрицательный ПЦР-тест.
В регионе срок действия ПЦР-теста для посещения заведений сократили с 72 до 48 часов.
Ранее глава регионального Минздрава Юрий Кобзев заявил о низком проценте ревакцинированых в Ростовской области в декабре.