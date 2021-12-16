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В Ростовской области смягчили часть антиковидных ограничений с 20 декабря в 2021 году

16 декабря 2021, 08:26
Фото: gpointstudio/freepik.com
В Ростовской области из-за улучшения эпидобстановки 16 декабря был подписан документ о смягчении ограничений, сообщили в правительстве региона.

Документ утвердил губернатор Василий Голубев. С 20 декабря перестанут действовать ограничения на оказание плановой медпомощи.

Кроме того, можно будет проводить массовые мероприятия, их разрешат в период с 06.00 мск до 21.00. Но заполняемость Домов культуры, концертных залов не должна превышать 50%.

В кафе и ресторанах разрешили открыться танцевальным площадкам. При этом в аэропорту предприятия общепита будут обслуживать только тех, у кого есть сертификат о вакцинации, справка о перенесенной болезни, либо отрицательный ПЦР-тест.

В регионе срок действия ПЦР-теста для посещения заведений сократили с 72 до 48 часов.

Ранее глава регионального Минздрава Юрий Кобзев заявил о низком проценте ревакцинированых в Ростовской области в декабре.

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