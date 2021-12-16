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В Ростовской области женщина пойдет под суд за убийство новорожденного внука в январе

16 декабря 2021, 13:30
Фото: pxhere.com
В Ростовской области будут судить женщину, утопившую новорожденного внука в ведре, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Надзорный орган направил в суд уголовное дело, возбужденное в отношении женщины из Сальского района, которая убила новорожденного внука с помощью утопления.

Следователи представили версию, согласно которой на новогодних длинных выходных 4 января 2021 года жительница поселения Сандата приняла роды на дому у собственной дочери. Женщина забрала младенца и погрузила его тело в ведро с водой. Когда новорожденный захлебнулся, бабушка упаковала труп в полиэтиленовые пакеты и похоронила новорожденного на заднем дворе дома.

Сейчас материалы по данному происшествию направлены в Ростовский областной суд, где в дальнейшем его рассмотрят по существу.

В начале декабря в Ростове нашли мусорные пакеты с расчлененными останками мужчины.

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