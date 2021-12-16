В Ростовской области женщина пойдет под суд за убийство новорожденного внука в январе

Следователи представили версию, согласно которой на новогодних длинных выходных 4 января 2021 года жительница поселения Сандата приняла роды на дому у собственной дочери. Женщина забрала младенца и погрузила его тело в ведро с водой. Когда новорожденный захлебнулся, бабушка упаковала труп в полиэтиленовые пакеты и похоронила новорожденного на заднем дворе дома.