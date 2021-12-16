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Водителей и пешеходов предупредили о сильном тумане в Ростовской области 16 декабря

16 декабря 2021, 09:27
Фото: kikiwis/CC BY 3.0 / wikimedia.org
Жителей Ростовской области попросили быть внимательными из-за опустившегося на регион тумана, сообщили в региональном УГИБДД.

Неблагоприятная погода установилась утром в четверг, 16 декабря. Водителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

«Автолюбителям нужно выбирать безопасную дистанцию и соблюдать интервал между машинами. Нельзя делать резкие маневры, иначе можно потерять контроль над управлением», — предупредили в управлении.

Пешеходов попросили иметь при себе световозращающие элементы.

Добавим, что на следующей неделе в регионе начнется настоящая зима. Температура воздуха будет опускаться до минус 20 градусов и возможен снегопад.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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