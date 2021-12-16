Водителей и пешеходов предупредили о сильном тумане в Ростовской области 16 декабря

Неблагоприятная погода установилась утром в четверг, 16 декабря. Водителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
«Автолюбителям нужно выбирать безопасную дистанцию и соблюдать интервал между машинами. Нельзя делать резкие маневры, иначе можно потерять контроль над управлением», — предупредили в управлении.
Пешеходов попросили иметь при себе световозращающие элементы.
Добавим, что на следующей неделе в регионе начнется настоящая зима. Температура воздуха будет опускаться до минус 20 градусов и возможен снегопад.