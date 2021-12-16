rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Водителя, сбившего насмерть девушку на самокате, приговорили к 10,5 годам колонии

16 декабря 2021, 08:19
Фото: pxhere.com
Суд в Москве приговорил водителя автомобиля BMW без номеров, который насмерть сбил девушку на электросамокате, к 10,5 годам лишения свободы.

Как сообщает iz.ru, приговор вынесен 21-летнему москвичу Даниилу Хренову. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его также лишат водительских прав на три года.

Трагедия произошла летом этого года. Находясь в состоянии наркотического опьянения, Хренов за рулем BMW без номерных знаков совершил наезд на зебре 30-летнюю женщину, которая передвигалась на электросамокате. Иномарка ехала со скоростью 118 км/ч.

Потерпевшая от полученных травм скончалась. Ею оказалась дочь экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева Алсу.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58