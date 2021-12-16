Водителя, сбившего насмерть девушку на самокате, приговорили к 10,5 годам колонии

Как сообщает iz.ru, приговор вынесен 21-летнему москвичу Даниилу Хренову. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его также лишат водительских прав на три года.
Трагедия произошла летом этого года. Находясь в состоянии наркотического опьянения, Хренов за рулем BMW без номерных знаков совершил наезд на зебре 30-летнюю женщину, которая передвигалась на электросамокате. Иномарка ехала со скоростью 118 км/ч.
Потерпевшая от полученных травм скончалась. Ею оказалась дочь экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева Алсу.