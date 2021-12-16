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ВСУ установили наблюдательный пункт в 34 километрах от границы Ростовской области

16 декабря 2021, 17:52
Фото: Pexels.com
Украинские военные разместили наблюдательный пункт в 34 километрах от границы Ростовской области, об этом сообщил портал «Новороссия».

Согласно последним данным, точку наблюдения разместили под мостом у КППВ, расположенном в поселении Счастье. Военнослужащие Украины разместили мины в этой местности, сообщив, что эту меру приняли, чтобы предотвратить возможное нападение со стороны Луганской Народной Республики.

Представитель пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин рассказал, что новый пункт наблюдения оборудовали боевики из 79-й бригады, которые заняли позицию под мостом у контрольного пункта и обеспечили себе таким образом прикрытие с помощью гражданского объекта.

Вместе с этим разведчики доложили, что ВСУ запасают на складе боеприпасы, который доставляют на автомобилях с опознавательными символами украинского представительства в СЦКК.

Тем временем, представители оборонного ведомства отмечают, что минирование территорий боевиками 79-й бригады угрожает жизням мирного населения.

Ранее один из военнослужащих ВСУ получил ранение после взрыва мины, которую установила украинская сторона конфликта.

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