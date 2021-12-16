ВСУ установили наблюдательный пункт в 34 километрах от границы Ростовской области

Согласно последним данным, точку наблюдения разместили под мостом у КППВ, расположенном в поселении Счастье. Военнослужащие Украины разместили мины в этой местности, сообщив, что эту меру приняли, чтобы предотвратить возможное нападение со стороны Луганской Народной Республики.
Представитель пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин рассказал, что новый пункт наблюдения оборудовали боевики из 79-й бригады, которые заняли позицию под мостом у контрольного пункта и обеспечили себе таким образом прикрытие с помощью гражданского объекта.
Вместе с этим разведчики доложили, что ВСУ запасают на складе боеприпасы, который доставляют на автомобилях с опознавательными символами украинского представительства в СЦКК.
Тем временем, представители оборонного ведомства отмечают, что минирование территорий боевиками 79-й бригады угрожает жизням мирного населения.
Ранее один из военнослужащих ВСУ получил ранение после взрыва мины, которую установила украинская сторона конфликта.