ВСУ установили наблюдательный пункт в 34 километрах от границы Ростовской области

Согласно последним данным, точку наблюдения разместили под мостом у КППВ, расположенном в поселении Счастье. Военнослужащие Украины разместили мины в этой местности, сообщив, что эту меру приняли, чтобы предотвратить возможное нападение со стороны Луганской Народной Республики.