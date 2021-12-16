Завершивший карьеру вратарь "Далласа" рассказал, при каком условии мог играть дальше

Напомним, на лечение и реабилитацию у голкипера ушло больше года. Бишоп пытался набрать кондиции в АХЛ, однако так и не смог вернуться на былой уровень. Напарник Бена - россиянин Антон Худобин также в скором времени покинет команду. Худобин был выставлен на драфт отказов, однако желающих приобрести 35-летнего вратаря не нашлось, поэтому спустя сутки Антон вернулся в систему клуба