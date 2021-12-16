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Завершивший карьеру вратарь "Далласа" рассказал, при каком условии мог играть дальше

16 декабря 2021, 17:20
Фото: pxhere.com
Голкипер "Даллас Старз" Бен Бишоп, объявивший о завершении своей игровой карьеры, рассказал, что травма колена, заставившая его принять такое решение, позволяет продолжать выступать полевым игрока.

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "Чемпионат", Бишоп сожалеет, что не смог выиграть Кубок Стэнли в качестве игрока, однако теперь будет размышлять, в каком еще качестве он может пополнить свою коллекцию этим трофеем.

Напомним, на лечение и реабилитацию у голкипера ушло больше года. Бишоп пытался набрать кондиции в АХЛ, однако так и не смог вернуться на былой уровень. Напарник Бена - россиянин Антон Худобин также в скором времени покинет команду. Худобин был выставлен на драфт отказов, однако желающих приобрести 35-летнего вратаря не нашлось, поэтому спустя сутки Антон вернулся в систему клуба

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