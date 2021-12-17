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Фонд «Алёша» запустил новогодний «Календарь добра», чтобы спасти 25 малышей в декабре

17 декабря 2021, 06:14
Фото: фонд "Алеша"
Фонд «Алёша» запустил новогодний марафон «Календарь добра». Это аналог адвент-календаря. Участники за любое пожертвование открывают новый день с новыми полезными заданиями и сюрпризами.

Принять участие можно уже сейчас на странице акции — https://aleshafond.ru/2022

Цель — закрыть сборы на лечение 25 детей до конца месяца и подарить им на Новый год самый лучший подарок — ЖИЗНЬ. Каждый новый день «Календаря добра» посвящён одному ребёнку. И все собранные в этот день средства на марафоне пойдут на лечение именно этого подопечного.

Фото: фонд "Алеша"

Открывайте календарь каждый день и получайте новые интересные задания, полезные лайфхаки от волонтёров, особенные новогодние рецепты от президента фонда Алексея Зиновьева и праздничные подборки.

Участвуйте в новогоднем марафоне с фондом «Алёша», спасайте детские жизни и сделайте ваш декабрь лучшим месяцем в этом году. Ведь помогать другим — это самое большое счастье!

#Новости#Общество
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