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Posted 17 декабря 2021, 17:13

Published 17 декабря 2021, 17:13

Modified 18 сентября 2022, 14:34

Updated 18 сентября 2022, 14:34

МИД РФ представил проекты соглашений между РФ и США

17 декабря 2021, 17:13
МИД России были опубликованы проекты соглашений между РФ и США и Россией и государствами НАТО по поводу гарантий безопасности, которые правильнее можно было бы назвать «договорами о нерасширении НАТО».

Важнейшим моментом, ради которого, в сущности, все и затевается, выступает гарантия невступления в НАТО бывших советских республик, а также запрет на развитие двустороннего военного партнерства западных стран с постсоветскими республиками, и скорее всего, дело касается главным образом Грузии и Украины.

Кроме этого, ясно, что подписываться под такими документами в настоящее время на Западе не станут – во всяком случае не на этой фазе развития кризисной ситуации, но заявлять свои требования важно, как минимум чтобы подкрепить позицию в ходе переговорного процесса. Процесс же запущен, работа специалистов идет при саммитах глав государств, и результат требуется обеим сторонам: для Соединенных Штатов иметь занозу в боку в форме непрерывных проблем с европейской безопасностью при увеличивающемся масштабе противостояния с КНР не нужно.

В особенности учитывая то, что чем большее давление оказывается на РФ со стороны Запада, тем более оформленным становится пока не существующий на официальном уровне союз Москвы и Пекина. Но вот что ожидается точно – это громкие вопли по всей восточной Европе по поводу того что Москва вновь потребовала себе «сферу влияния», пишет Мейстер.

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