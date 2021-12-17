МИД РФ представил проекты соглашений между РФ и США

Posted 17 декабря 2021, 17:13
Published 17 декабря 2021, 17:13
Modified 18 сентября 2022, 14:34
Updated 18 сентября 2022, 14:34
Важнейшим моментом, ради которого, в сущности, все и затевается, выступает гарантия невступления в НАТО бывших советских республик, а также запрет на развитие двустороннего военного партнерства западных стран с постсоветскими республиками, и скорее всего, дело касается главным образом Грузии и Украины.
Кроме этого, ясно, что подписываться под такими документами в настоящее время на Западе не станут – во всяком случае не на этой фазе развития кризисной ситуации, но заявлять свои требования важно, как минимум чтобы подкрепить позицию в ходе переговорного процесса. Процесс же запущен, работа специалистов идет при саммитах глав государств, и результат требуется обеим сторонам: для Соединенных Штатов иметь занозу в боку в форме непрерывных проблем с европейской безопасностью при увеличивающемся масштабе противостояния с КНР не нужно.
В особенности учитывая то, что чем большее давление оказывается на РФ со стороны Запада, тем более оформленным становится пока не существующий на официальном уровне союз Москвы и Пекина. Но вот что ожидается точно – это громкие вопли по всей восточной Европе по поводу того что Москва вновь потребовала себе «сферу влияния», пишет Мейстер.