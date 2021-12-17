МИД РФ представил проекты соглашений между РФ и США

Кроме этого, ясно, что подписываться под такими документами в настоящее время на Западе не станут – во всяком случае не на этой фазе развития кризисной ситуации, но заявлять свои требования важно, как минимум чтобы подкрепить позицию в ходе переговорного процесса. Процесс же запущен, работа специалистов идет при саммитах глав государств, и результат требуется обеим сторонам: для Соединенных Штатов иметь занозу в боку в форме непрерывных проблем с европейской безопасностью при увеличивающемся масштабе противостояния с КНР не нужно.