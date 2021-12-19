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Армия Украины открыла минометный огонь по селам у границы с Ростовской областью

19 декабря 2021, 13:57
Фото: pixabay.com
Украинские войска обстреляли из минометов три поселка рядом с границей с Ростовской областью, сообщает «Новороссия».

Огонь был открыт вечером 18 декабря. Под обстрел попали три поселка Луганской народной республики. Сообщается, что в 16.50 мск с позиции ВСУ в районе населенного пункта Крымское огонь направили в поселок Желобок. В него выпустили четыре мины калибром 120 миллиметра, еще столько же ударило в поселок Сокольники.

Также немого раньше, в 16.30 мск из района поселения Троицкое ВСУ открыли огонь по поселку Калиново с применением СПГ-9. Здесь было произведено шесть выстрелов.

Известно, что в результате этих обстрелов погиб один военнослужащий, еще один получил серьезное ранение.

Ранее сообщалось, что около 50% американцев высказались против вмешательства в конфликт в Донбассе.

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#Новости#Антонина Каршина#Политика
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