Армия Украины открыла минометный огонь по селам у границы с Ростовской областью

Огонь был открыт вечером 18 декабря. Под обстрел попали три поселка Луганской народной республики. Сообщается, что в 16.50 мск с позиции ВСУ в районе населенного пункта Крымское огонь направили в поселок Желобок. В него выпустили четыре мины калибром 120 миллиметра, еще столько же ударило в поселок Сокольники.