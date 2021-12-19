Послание из прошлого и угрозы предпринимателей в новостях недели в Ростове

После скандала на телевидении в передаче Андрея Малахова, в котором поднялся вопрос о хранении тел в морге Таганрога, мэрия решила прояснить ситуацию. В октябре и ноябре горожане действительно сообщали о повышении нагрузки на единственный в городе морг, а огромные очереди не позволяли вовремя отдавать тела усопших родственникам. При этом само бюро не справлялось с соблюдением условий хранения тел.