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Posted 19 декабря 2021, 12:34

Published 19 декабря 2021, 12:34

Modified 24 декабря 2024, 18:26

Updated 24 декабря 2024, 18:26

Послание из прошлого и угрозы предпринимателей в новостях недели в Ростове

19 декабря 2021, 12:34
В Ростове предприниматели пообещали сжечь машины взбунтовавшихся жителей Темерника, на раскопках нашли бутылку с посланием 120-летней давности, а после передачи Андрея Малахова власти объяснили ситуацию в морге Таганрога. Главные новости недели в RostovGazeta.

Назад в 90-е

В микрорайоне Темерник в Ростове предприниматели угрожают поджечь автомобили тем активистам, которые выступают против ларьков. С угрозами горожане столкнулись после того, как попытались добиться сноса новых несанкционированных торговых объектов.

Напомним, что властями Первомайского района было вынесено постановление о сносе ларьков, которые были на улицах Миронова, Дауменко и Лелюшенко. Но тем не менее торговые точки не перестают появляться.

Голос из прошлого

В Ростове в начале прошлого столетия в 1901 году житель города сделал своеобразную «капсулу времени» для потомков, в бутылку он вложил сигареты, лист календаря и газеты.

Также в бутылке была обнаружена и записка, адресованная людям нашего времени. А находку нашли археологи ООО «Археологического общества «Наследие» и Института истории и международных отношений ЮФУ, которые исследовали придомовую территорию зданий в пересечении улиц Чехова и Седова.

В записке ростовчанин рассказал, что законсервировал бутылку в память о себе, и теперь его след в истории предстоит изучать местным ученым.

Общественное мнение

После скандала на телевидении в передаче Андрея Малахова, в котором поднялся вопрос о хранении тел в морге Таганрога, мэрия решила прояснить ситуацию. В октябре и ноябре горожане действительно сообщали о повышении нагрузки на единственный в городе морг, а огромные очереди не позволяли вовремя отдавать тела усопших родственникам. При этом само бюро не справлялось с соблюдением условий хранения тел.

Теперь в «Патологоанатомическом бюро» Таганрога работает новая десятиместная камера и блок-модуль. Также оборудована еще одна камера, а патологоанатомам пришлось увеличить количество вскрытий.

Сейчас местная администрация сообщила, что ситуация стабилизировалась, а власти рассматривают вопрос о закупке дополнительных холодильных камер, однако этот вопрос не решится раньше следующего года.

#Общество#Новости
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