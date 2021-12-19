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Ростовчанин продает монету с дефектом чеканки за 1,5 млн рублей

19 декабря 2021, 13:20
Фото: avito.ru
В Ростове-на-Дону местный житель продает монету с дефектом чеканки, стоимость этого чуда составляет 1,5 миллиона рублей, следует из предложения на сервисе бесплатных объявлений.

Монета датируется 1894 годом, на данный момент это самый дорогой старинный предмет, выставленный на продажу в регионе. А причиной такой высокой цены стала ошибка в надписи, которая выгравирована на рубле. Известно, что такие вещи ценят коллекционеры.

На монете вместо слова «золотника» написано «зоаотника». Владелец монеты установил стоимость в 1,5 миллиона рублей за свой товар.

«Монета очень красивая, а состояние у нее коллекционное», — написал автор объявления. Всего оно было просмотрено более 9 тысячами человек.

Корреспондент RostovGazeta выяснил, что еще интересного продают жители Ростовской области, надеясь выручить большие деньги. Подробнее читайте в материале по ссылке.

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