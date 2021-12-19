Ростовчанин продает монету с дефектом чеканки за 1,5 млн рублей

Монета датируется 1894 годом, на данный момент это самый дорогой старинный предмет, выставленный на продажу в регионе. А причиной такой высокой цены стала ошибка в надписи, которая выгравирована на рубле. Известно, что такие вещи ценят коллекционеры.
На монете вместо слова «золотника» написано «зоаотника». Владелец монеты установил стоимость в 1,5 миллиона рублей за свой товар.
«Монета очень красивая, а состояние у нее коллекционное», — написал автор объявления. Всего оно было просмотрено более 9 тысячами человек.
Корреспондент RostovGazeta выяснил, что еще интересного продают жители Ростовской области, надеясь выручить большие деньги. Подробнее читайте в материале по ссылке.