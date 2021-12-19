В Ростовской области выплаты на детей увеличатся с января в 2022 году

Posted 19 декабря 2021, 07:28
Published 19 декабря 2021, 07:28
Modified 18 сентября 2022, 14:34
Updated 18 сентября 2022, 14:34
Размер пособий на приемного ребенка и детей-сирот увеличится до 11396 рублей, получается, что рост составит 4%. Нововведения будут действовать с января 2022 года.
Здесь говорится о средствах, которые выплачивают каждый месяц на содержание детей. Проиндексируют и выплаты на сирот, обучающихся в вузах после 18 лет.
Размер выплаты на третьего и последующих детей вырастет до 9658 рублей.
Ранее стало известно, что учителя школ при вузах начнут получать 5 тысяч рублей за классное руководство.