rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря 2021, 07:28

Published 19 декабря 2021, 07:28

Modified 18 сентября 2022, 14:34

Updated 18 сентября 2022, 14:34

В Ростовской области выплаты на детей увеличатся с января в 2022 году

19 декабря 2021, 07:28
В Ростовской области приняли решение провести индексацию выплат на детей в следующем году, сообщили в региональном парламенте.

Размер пособий на приемного ребенка и детей-сирот увеличится до 11396 рублей, получается, что рост составит 4%. Нововведения будут действовать с января 2022 года.

Здесь говорится о средствах, которые выплачивают каждый месяц на содержание детей. Проиндексируют и выплаты на сирот, обучающихся в вузах после 18 лет.

Размер выплаты на третьего и последующих детей вырастет до 9658 рублей.

Ранее стало известно, что учителя школ при вузах начнут получать 5 тысяч рублей за классное руководство.

Материалы по теме
В Ростовской области РЖД заставили выплатить 270 тыс рублей матери погибшего зацепераГубернаторские выплаты при рождении ребенка в Ростове-на-Дону в 2023 году
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика