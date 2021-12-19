В Ростовской области выплаты на детей увеличатся с января в 2022 году

В Ростовской области приняли решение провести индексацию выплат на детей в следующем году, сообщили в региональном парламенте.

Размер пособий на приемного ребенка и детей-сирот увеличится до 11396 рублей, получается, что рост составит 4%. Нововведения будут действовать с января 2022 года. Здесь говорится о средствах, которые выплачивают каждый месяц на содержание детей. Проиндексируют и выплаты на сирот, обучающихся в вузах после 18 лет. Размер выплаты на третьего и последующих детей вырастет до 9658 рублей. Ранее стало известно, что учителя школ при вузах начнут получать 5 тысяч рублей за классное руководство. Материалы по теме В Ростовской области РЖД заставили выплатить 270 тыс рублей матери погибшего зацепера Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Ростове-на-Дону в 2023 году