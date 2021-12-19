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Posted 19 декабря 2021, 16:26

Published 19 декабря 2021, 16:26

Modified 18 сентября 2022, 14:34

Updated 18 сентября 2022, 14:34

В Таганроге планируют создать дом-музей имени Фаины Раневской

19 декабря 2021, 16:26
В Таганроге будет создан мемориальный музей Фаины Раневской, об этом сообщил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Он сообщил, что сегодня уже все жильцы дома расселены, а здание подготовлено к реставрации. Также внутри здания требуется провести ремонт, а позже создать экспозицию современного формата.

В бывшем доме Фельдмана будет обустроена площадка с личными вещами актрисы, также там хотят разместить афиши и фотографии. Выставка будет размещена на верхнем этаже, а на нижнем обустроят залы для лекций и мастер-классов. Эта работа была приурочена к 125-летию со дня рождения Фаины Раневской.

Ранее съемки сериала «Фаина» спровоцировали огромные пробки в Таганроге.

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