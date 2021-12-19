В Таганроге планируют создать дом-музей имени Фаины Раневской

Posted 19 декабря 2021, 16:26
Published 19 декабря 2021, 16:26
Modified 18 сентября 2022, 14:34
Updated 18 сентября 2022, 14:34
Он сообщил, что сегодня уже все жильцы дома расселены, а здание подготовлено к реставрации. Также внутри здания требуется провести ремонт, а позже создать экспозицию современного формата.
В бывшем доме Фельдмана будет обустроена площадка с личными вещами актрисы, также там хотят разместить афиши и фотографии. Выставка будет размещена на верхнем этаже, а на нижнем обустроят залы для лекций и мастер-классов. Эта работа была приурочена к 125-летию со дня рождения Фаины Раневской.