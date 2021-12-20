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Posted 20 декабря 2021, 04:03

Published 20 декабря 2021, 04:03

Modified 18 сентября 2022, 14:34

Updated 18 сентября 2022, 14:34

Дождь, мороз и гололед прогнозируют синоптики в Ростовской области с 20 декабря

20 декабря 2021, 04:03
В Ростовской области на новой рабочей неделе температура воздуха упадет до минусовых значений, а также ожидаются сильные осадки, сообщает Gismeteo.

В понедельник, 20 декабря, в Ростовской области будет небольшой дождь, а также сильный ветер, скорость которого достигнет 17 метров в секунду. Температура воздуха в этот день составит +11 градусов. А вот уже во вторник начнется похолодание, термометры в этот день покажут значение в +1 градус, также будут небольшие осадки в виде дождя.

В среду температура воздуха резко упадет до -5 градусов, а еще в этот день синоптики прогнозируют снег. Ветер также будет сильным, 12 метров в секунду, ночью станет холоднее до -9 градусов. В четверг днем столбики ртутного столба опустятся на 4 градуса ниже нуля, а ночью — на десять градусов.

В пятницу начнет теплеть, в этот день температура воздуха будет -1 градус, а вот в субботу будет уже +7 градусов. Также в первый выходной день недели снова поднимется ветер до 16 метров в секунду, ожидается снег с дождем. В воскресенье будет теплее всего, +11 градусов, а также будет сильный дождь и ветер, достигающий 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Дон может достичь опасной отметки из-за сильного ветра 20 декабря.

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