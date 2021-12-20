Дождь, мороз и гололед прогнозируют синоптики в Ростовской области с 20 декабря

В пятницу начнет теплеть, в этот день температура воздуха будет -1 градус, а вот в субботу будет уже +7 градусов. Также в первый выходной день недели снова поднимется ветер до 16 метров в секунду, ожидается снег с дождем. В воскресенье будет теплее всего, +11 градусов, а также будет сильный дождь и ветер, достигающий 15 метров в секунду.