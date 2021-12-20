Мэрия Таганрога обратилась к ученым за помощью в борьбе с нашествием комаров-звонцов

Posted 20 декабря 2021, 14:06
Published 20 декабря 2021, 14:06
Modified 1 октября, 15:38
Updated 1 октября, 15:38
Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии стал партнером Таганрога в борьбе с нашествием насекомых.
Предполагается, что причиной переизбытка популяции комаров-звонцов стало отсутствие достаточного количества судака, который стоит выше по цепи питания. Теперь специалисты предполагают, что потребуется зарыбление водоемов судаком, чтобы восстановить естественный баланс природы.
Восстановление трофической цепочки потенциально должно привести к восстановлению экологического баланса и решению проблемы с переизбытком популяции комаров в будущем.
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