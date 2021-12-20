Ростов на контрасте: эксперт рассказал о масштабном украшении города к Новому году

«Да, такой праздник у нас только раз в году. Но и любой другой праздник тоже раз в году, хоть день танкиста, день артиллериста, день влюбленных. Поэтому есть и другая точка зрения — скептиков, которые недоумевают от количества денег, выделенных на украшение Ростова, на контрасте, например, социальных пособий для детей или малоимущих», — подчеркивает Александр Кожин.