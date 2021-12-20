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Posted 20 декабря 2021, 10:11

Published 20 декабря 2021, 10:11

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Ростов на контрасте: эксперт рассказал о масштабном украшении города к Новому году

20 декабря 2021, 10:11
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Эксклюзив
На украшение Ростова к новогодним праздникам в этом году потрачена колоссальная сумма средств, сопоставимая с подготовкой к празднованию 9 мая, сообщил RostovGazeta руководитель ростовского отделения Всероссийского общества защиты памятников Александр Кожин.

По мнению эксперта, в этом году к празднованию Нового года Ростов украсили так, что невозможно не заметить.

«Объем средств, направленный на украшение города сопоставим, наверное, с тем объемом, который ежегодно направляется на организацию празднования 9 мая. В частности, я прошел вечером по Пушкинской, и такой иллюминации раньше не припомню. Да и елок в Ростове установлено в этом году значительно больше, чем обычно», — говорит Александр Кожин.

По его словам, такое масштабное украшение города породило два полярных мнения, которые трудно опровергнуть. Первое — оптимистическое, о том, каким ярким и праздничным стал Ростов. Ведь люди уже устали от сумрака ковидных ограничений. И если нельзя собираться большими компаниями, то выйти на улицу дозволено всем. И нарядная елка с множеством светящихся ярких огней поднимет настроение.

«Да, такой праздник у нас только раз в году. Но и любой другой праздник тоже раз в году, хоть день танкиста, день артиллериста, день влюбленных. Поэтому есть и другая точка зрения — скептиков, которые недоумевают от количества денег, выделенных на украшение Ростова, на контрасте, например, социальных пособий для детей или малоимущих», — подчеркивает Александр Кожин.

Ранее RostovGazeta сообщала, что главную елку Ростова в этом году украсят новыми шарами и гирляндами.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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