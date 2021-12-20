В Ростовской области студентам-отличникам дадут льготную ипотеку в 2022 году

Posted 20 декабря 2021, 17:06
Published 20 декабря 2021, 17:06
Modified 1 октября, 14:04
Updated 1 октября, 14:04
Глава региона сообщил, что хотя законопроекта пока еще нет, в Ростовской области в 2022 году планируют предложить студентам получить ипотеку на льготных условиях.
«Мы рассматриваем законопроект, в соответствии с которым мы предложим льготную ипотеку студентам наших ВУЗов, которые готовы работать и жить в Ростовской области. Но мы взамен предлагаем на первом этапе взять на себя погашение процентов за ипотеку. Погашение процентов до 1%, таков закон. Пока инициаторы этого проекта говорят о студентах, которые учатся на „отлично“, и им предлагается возможность приобрести такое жилье», — объяснил губернатор Василий Голубев, добавив, что в ходе обсуждений власти решили, что это также могут быть студенты профессии, в которых область испытывает острый дефицит кадров, например, врачи узких специальностей.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что первоначально проект протестируют, чтобы узнать точно, насколько он востребован у молодежи.
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