В Ростовской области студентам-отличникам дадут льготную ипотеку в 2022 году

«Мы рассматриваем законопроект, в соответствии с которым мы предложим льготную ипотеку студентам наших ВУЗов, которые готовы работать и жить в Ростовской области. Но мы взамен предлагаем на первом этапе взять на себя погашение процентов за ипотеку. Погашение процентов до 1%, таков закон. Пока инициаторы этого проекта говорят о студентах, которые учатся на „отлично“, и им предлагается возможность приобрести такое жилье», — объяснил губернатор Василий Голубев, добавив, что в ходе обсуждений власти решили, что это также могут быть студенты профессии, в которых область испытывает острый дефицит кадров, например, врачи узких специальностей.