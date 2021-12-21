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Posted 21 декабря 2021, 14:12

Published 21 декабря 2021, 14:12

Modified 1 октября, 14:11

Updated 1 октября, 14:11

Шойгу заявил, что американские наемники готовят провокации с химоружием в Донбассе

21 декабря 2021, 14:12
Украинские военные не снижают количество обстрелов территорий Донбасса, который находится у границы с Ростовской областью, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По его информации, Украина атакует Донбасс, а также позиции народной милиции ЛНР и ДНР. Он добавил, что это провоцирует потерпевших на ответную атаку.

«В жилых домах и соцобъектах в пунктах Авдеевка и Приазовское создают огневые позиции. Этим занимаются находящиеся здесь 120 представителей американских частных военных компаний (ЧВК)», — уточнил министр.

Он уточнил, что ЧВК ведут подготовку провокаций и для этого у них есть химические компоненты.

Ранее бойцов ВСУ, воюющих рядом с Ростовской областью, уличили в употреблении наркотиков. До этого эксперт назвал сценарий возможной войны в Украине на границе с донским регионом.

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