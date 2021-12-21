В Ростовской области вакцинацию прошли 80% лиц без определенного места жительства

Posted 21 декабря 2021, 13:10
Published 21 декабря 2021, 13:10
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Власти Ростовской области сообщили, что пройти вакцинацию от коронавируса может абсолютно любой желающий, даже если у него нет паспорта или любых других документов, удостоверяющих личность.
Все, что нужно для получения вакцины лицу без определенного места жительства — это прийти в центр социального обслуживания. Их в регионе всего шесть, и все эти госцентры готовы принять по 350 человек.
Власти рассказали, что работа по вакцинации населения, в том числе бездомных, проводится на регулярной основе, а потому показатель вакцинации среди лиц без определенного места жительства составил 80% от общего числа поступивших.
«Как только они приходят в центр — с ними начинают работать по вопросу вакцинации», — сообщили в оперштабе.
Ранее на последнем заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией власти сообщили, что в Ростовской области план по вакцинации населения выполнили на 70%.