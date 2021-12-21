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Posted 21 декабря 2021, 13:10

Published 21 декабря 2021, 13:10

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

вакцинация

В Ростовской области вакцинацию прошли 80% лиц без определенного места жительства

21 декабря 2021, 13:10
Фото: Медиахолдинг1Mi. вакцинация
В Ростовской области вакцинацию от коронавируса прошли около 80% лиц без определенного места жительства, об этом сообщили в пресс-центре регионального оперштаба.

Власти Ростовской области сообщили, что пройти вакцинацию от коронавируса может абсолютно любой желающий, даже если у него нет паспорта или любых других документов, удостоверяющих личность.

Все, что нужно для получения вакцины лицу без определенного места жительства — это прийти в центр социального обслуживания. Их в регионе всего шесть, и все эти госцентры готовы принять по 350 человек.

Власти рассказали, что работа по вакцинации населения, в том числе бездомных, проводится на регулярной основе, а потому показатель вакцинации среди лиц без определенного места жительства составил 80% от общего числа поступивших.

«Как только они приходят в центр — с ними начинают работать по вопросу вакцинации», — сообщили в оперштабе.

Ранее на последнем заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией власти сообщили, что в Ростовской области план по вакцинации населения выполнили на 70%.

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