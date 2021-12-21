«В женской тюрьме дружбы нет»: как живут осужденные в исправительной колонии №18

В ИК-18 Оксана находится уже пять лет из одиннадцати и это не первое лишение свободы в ее жизни. Свой первый срок она отбывала в Чувашии в 90-е. Тяжелее всего, по словам осужденной, дается отсутствие свободы. Нельзя присесть, когда ты хочешь. Поесть, что ты хочешь. Нужно следовать распорядку и требованиям администрации. Несмотря на то, что Оксана дневальная, никаких привилегий у нее нет.