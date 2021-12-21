Захватившего в заложницы женщин в Париже задержали

Posted 21 декабря 2021, 12:38
Published 21 декабря 2021, 12:38
Modified 18 сентября 2022, 14:34
Updated 18 сентября 2022, 14:34
Как пишет iz.ru, злоумышленник, угрожая холодным оружием, захватил двух женщин и удерживал их в киоске в 12-м округе Парижа. Он требовал встречи с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти
Спустя шесть часов переговоров мужчина отпустил одну из заложниц. В результате проведенной спецоперации его задержали. Пострадавших нет.
Отмечается, что мужчина страдает психическими расстройствами.