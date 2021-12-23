Чекунков рассказал о реализации программы «Дальневосточный квартал»

Чекунков пояснил, что на объемные участки земли планируется распространить режим территории опережающего развития, что, в свою очередь, даст возможность поднять экономическую эффективность девелоперских проектов. Руководитель Минвостока также заявил, что данные меры, сопровождаемые ростом объемов застройки, должны привести к снижению покупательской стоимости квартир.