rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2021, 18:10

Published 23 декабря 2021, 18:10

Modified 18 сентября 2022, 14:34

Updated 18 сентября 2022, 14:34

Чекунков рассказал о реализации программы «Дальневосточный квартал»

23 декабря 2021, 18:10
Глава Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостока) Алексей Чекунков отметил, что реализация программы «Дальневосточный квартал» и увеличение объемов строительства будут способствовать уменьшению стоимости жилья в Дальневосточном регионе.

По его словам, работы по программе поддержки проектов комплексной застройки «Дальневосточный квартал» уже стартовали, пишет RT.

Чекунков пояснил, что на объемные участки земли планируется распространить режим территории опережающего развития, что, в свою очередь, даст возможность поднять экономическую эффективность девелоперских проектов. Руководитель Минвостока также заявил, что данные меры, сопровождаемые ростом объемов застройки, должны привести к снижению покупательской стоимости квартир.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика