Ликвидация ООО: зачем нужна и как это сделать

Posted 23 декабря 2021, 08:50
Published 23 декабря 2021, 08:50
Modified 18 сентября 2022, 14:34
Updated 18 сентября 2022, 14:34
Ликвидация предприятия – всегда непростое решение. А причины могут быть самыми разными: от личных обстоятельств до принудительного завершения деятельности за нарушение законодательных норм и проч.
Но, получается, схем ликвидации организации всего две:
Важное отличие добровольной ликвидации – здесь обязательным условием является совместное принятие решения всех учредителей. Причины ликвидации роли в этом не играют.
До принудительной ликвидации лучше не доводить. Если в вашей фирме есть проблемы, особенно с законом, лучше всего всё решить самостоятельно или с помощью специалистов.
Речь идёт о выборе между официальным прекращением деятельности и простым «всё бросить и забыть».
Когда в бизнесе наступает тяжёлый период, его владелец по пагубной привычке русского человека может бросить его, забыв о правовой стороне дела. Так делать не стоит. Либо биться за свою организацию, либо ликвидировать.
Почему? Причина одна, но очень весомая – последствия. Велик риск, что налоговые органы узнают, когда вы забросили своё ООО и выпишут за этот период простоя налоги, различные правонарушения. «Недействующее» предприятие прибыли вам не принесёт, а вот убытки и штрафы – вполне.
Самостоятельно ликвидировать предприятие на добровольной основе очень непросто и долго. Эта процедура может занять от четырёх месяцев до целого года. Если же вы готовы на это, полезно будет ознакомиться со всеми требованиями и необходимой документацией для ликвидации предприятия. Подробно прочитать об этом вы можете на тематическом сайте GSL.
Если вы плохо разбираетесь в документации, праве и других юридических моментах, стоит обратиться за помощью. Ликвидация ООО под ключ – лучшее решение. Грамотный специалист поможет завершить деятельность организации без лишней боли и штрафов, которые могут при выявленных нарушениях в своей сумме превышать миллион рублей.
В GSL стоимость сопровождения юриста начинается от 25 тысяч рублей, а бухгалтера – от 15 тысяч. В сравнении с миллионом (и, возможно, не одним) рублей и месяцами работы с ведомствами такая сумма кажется смешной.
Международная группа компаний GSL Law & Consulting предоставляет свои услуги в России, Америке, Европе и Азии более 30 лет. В GSL работают специалисты в области налогообложения, права, аудита и консалтинга.