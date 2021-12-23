Ликвидация ООО: зачем нужна и как это сделать

Самостоятельно ликвидировать предприятие на добровольной основе очень непросто и долго. Эта процедура может занять от четырёх месяцев до целого года. Если же вы готовы на это, полезно будет ознакомиться со всеми требованиями и необходимой документацией для ликвидации предприятия. Подробно прочитать об этом вы можете на тематическом сайте GSL.