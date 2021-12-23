Олигарх Али Узденов возглавил донское отделение Русского географического общества

Posted 23 декабря 2021,, 10:08
Published 23 декабря 2021,, 10:08
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Это стало известно в ходе проведенного заседания областного отделения. Присутствующие единогласно избрали председателем Узденова.
По его словам, внимание будет сосредоточено на консолидации сил Общества и областных властей. Он добавил, что губернатора Василия Голубева попросят возглавить попечительский совет.
Напомним, что в течение нескольких лет Узденов занимал пост гендиректора компании «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». Сейчас он является членом правления-управляющим партнером АФК «Система». Это российская инвестиционная компания.
Ранее ростовчане потребовали уволить управленцев в Ростовводоканале после обысков.