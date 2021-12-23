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Posted 23 декабря 2021,, 10:08

Published 23 декабря 2021,, 10:08

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Али Узденов

Олигарх Али Узденов возглавил донское отделение Русского географического общества

23 декабря 2021, 10:08
Фото: sfedu.ru
Али Узденов
Председателем Ростовского областного отделения Русского географического общества выбрали Али Узденова, сообщает ЮФУ.

Это стало известно в ходе проведенного заседания областного отделения. Присутствующие единогласно избрали председателем Узденова.

По его словам, внимание будет сосредоточено на консолидации сил Общества и областных властей. Он добавил, что губернатора Василия Голубева попросят возглавить попечительский совет.

Напомним, что в течение нескольких лет Узденов занимал пост гендиректора компании «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». Сейчас он является членом правления-управляющим партнером АФК «Система». Это российская инвестиционная компания.

Ранее ростовчане потребовали уволить управленцев в Ростовводоканале после обысков.

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#Политика#Новости#Илья Ульянов
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